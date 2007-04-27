Черновецкий помножил 150 тысяч болельщиков на 10 дней и на 400 евро

Мэр Киева Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ прогнозирует, что на матчи финала Чемпионата Европы в 2012 в столицу приедут около 150 тыс. футбольных болельщиков.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ сообщил сегодня на пресс-конференции в мэрии.

«Мы ожидаем, что в город приедут 150 тыс. болельщиков, в среднем каждый из них проведет в Киеве 10 дней, и, как мы полагаем, каждый из них будет тратить не менее 400 евро в сутки», - сказал Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

По его словам, в Киеве до 2012 года планируется построить гостиницы на 10 тыс. мест. «До 2010 года мы уже запланировали строительство более 30 гостиниц. Они будут строиться за счет инвесторов. Общая сумма затрат составляет почти полмиллиарда евро», - добавил он.

Мэр Киева также сообщил, что Киевская городская государственная администрация намерена принять участие в реконструкции НСК «Олимпийский». «Он реконструируется за государственные деньги, но мы не останемся в стороне», - отметил мэр.

«Но если ветви власти не договорятся, это плохо отразится на окончательном решении о том, что мы будем принимать футбольную общественность в 2012 году. И мы потеряем колоссальные деньги», - подчеркнул Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

По мнению мэра Киева, наиболее сложно будет решить проблемы с возникновением автомобильных пробок на дорогах. «Киев является пятым городом в Европе по количеству автомобилей, особенно дорогих. Город старый, и расширить улицы невозможно. Я пока за одну минуту не могу представить решение этой проблемы», - сказал Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.