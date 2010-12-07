Донецкая область намерена вступить в еврорегион «Донбасс».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам председатель Донецкой облгосадминистрации Анатолий БЛИЗНЮК.

«Объединение усилий – это правильно. Мы говорим об объединении усилий Луганской, Ростовской и Донецкой областей для решения тех задач, которые перед нами стоят, а они у нас есть», - сказал губернатор.

К общим проблемам трех регионов он отнес проблемы экологии Азовского моря, реки Северский Донец.

«Не задача ли для двух стран, соседних регионов, заниматься тем, чтобы пополнять рыбные ресурсы Азовского моря? Строить заводы по разведению малька, создавать соответствующие условия для нереста? Мы совместными условиями решаем также проблемы, связанные с рекой Северский Донец, которая течет через Луганскую, Донецкую и Ростовскую области. А сколько мы воды там берем, сколько очистных сооружений, как они работают, сколько сбрасываем?» - сказал А.БЛИЗНЮК.

Кроме того, по его мнению, соглашение по региональному сотрудничеству, ратифицированное Украиной, также «позволяет громадам различных уровней, не только областных, но и сельских, поселковых, объединять усилия для решения проблем громады».

«Поэтому мы будем объединять усилия для решения наших совместных задач на всех уровнях», - подчеркнул председатель Донецкой облгосадминистрации, добавив, что власти Луганской, Донецкой и Ростовской областей будут «юридически правильно это делать».

По словам А.БЛИЗНЮКА, создание еврорегиона «Донбасс» будет, скорее всего, закреплено решениями сессий областных советов.

«Законодательные собрания – сессии принимают такое решение. Их (Луганской и Ростовской областей) сессии принимают решение, что готовы нас принять, и наша сессия областного совета тоже принимает решение о вступлении в еврорегион «Донбасс». Делать мы это будем однозначно», - заключил губернатор.

Как сообщал УНИАН, 29 октября 2010 года руководители Ростовской и Луганской областей подписали соглашение о создании еврорегиона «Донбасс».

Как отметили в Департаменте информации и печати Министерства иностранных дел РФ, это уже четвертый еврорегион, сформированный по периметру российской границы, вслед за еврорегионами «Днепр» (Брянская, Черниговская и Гомельская область Беларуси), «Слобожанщина» (Белгородская и Харьковская области), «Ярославна» (Курская и Сумская области).

Еврорегион «Донбасс» создан с целью реализации совместных проектов в таких областях, как региональная экономика, новые технологии, коммуникации, транспорт, связь, наука, культура, образование, защита окружающей среды, ликвидация чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и их последствий.