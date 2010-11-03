Еврорегион "Донбасс" станет четвертым по периметру границы

Руководители Ростовской и Луганской областей подписали соглашение о создании Еврорегиона «Донбасс».

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте информации и печати Министерства иностранных дел РФ.

«На днях в российско-украинских приграничных связях произошло важное событие. 29 октября 2010 года руководители исполнительной и законодательных органов власти Ростовской и Луганской областей скрепили своими подписями Соглашение о создании Еврорегиона «Донбасс», - говорится в сообщении.

Отмечается, что это уже четвертый Еврорегион, сформированный по периметру российской границы, вслед за еврорегионами «Днепр» (Брянская, Черниговская и Гомельская область Белоруссии), «Слобожанщина» (Белгородская и Харьковская области), «Ярославна» (Курская и Сумская области).

«Указанное соглашение вносит значительный вклад в копилку многогранного сотрудничества наших стран, которое в последнее время последовательно и уверенно набирает обороты в самых различных областях, в том числе и в общеевропейском контексте», - говорится в сообщении.

Также отмечается, что основная задача нового трансграничного объединения – реализация совместных проектов в таких областях, как региональная экономика, новые технологии, коммуникации, транспорт, связь, наука, культура, образование, защита окружающей среды, ликвидация чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и их последствий.

Создание Еврорегиона «Донбасс» идет также в русле целого ряда поручений по развитию и совершенствованию приграничного сотрудничества, которые дали Президенты Российской Федерации и Украины на встрече с руководителями приграничных регионов России и Украины 21 апреля 2010 года в Харькове, в ходе межгосударственных консультаций на высшем уровне в г. Глухов Сумской области и Завидово 17-18 сентября 2010 года, на Первом российско-украинском межрегиональном экономическом форуме в Геленджике 4 октября 2010 года, отмечают российские дипломаты.

«Исходим из того, что формат трансграничного взаимодействия вдоль российско-украинской границы будет расширяться и далее. Хотелось бы пожелать Еврорегиону «Донбасс» успехов в достижении поставленных целей в интересах обеспечения жизнедеятельности регионов и проживающих в них людей», - говорится в сообщении МИД РФ.