В Чернигове пройдет чемпионат Европы по футболу

Черниговский городской председатель Александр СОКОЛОВ возглавил оргкомитет по подготовке к Европейскому чемпионату по футболу среди команд мэров городов, который состоится в Украине в 2012 году.

Об этом А.СОКОЛОВ сообщил корреспонденту УНИАН.

По его словам, оргкомитет сформирован во время последнего заседания Ассоциации городов Украины и общин. Чернигов не вошел в перечень украинских городов, которые будут принимать матчи финальной части чемпионата Европы по футболу 2012 года, но именно здесь состоится второй Европейский чемпионат по футболу среди команд мэров городов.

"Первый Европейский чемпионат по футболу среди команд мэров состоялся в 2008 году вблизи города Зальцбург в Австрии. Инициатором его проведения выступила Ассоциация городов Австрии. В настоящее время эстафету переняли Ассоциация городов Украины и Чернигов", - сказал А.СОКОЛОВ.

Он заметил, что Чернигов имеет все необходимые условия для спортивных соревнований представителей местного самоуправления европейских стран.

"Будем усиленно и настойчиво готовиться, чтобы провести не просто футбольные соревнования, а имиджевое мероприятие, которое привлечет туристов и сделает Чернигов более известным в Европе", - подчеркнул А.СОКОЛОВ.

По его словам, ожидается, что участниками Европейского чемпионата по футболу среди команд мэров станут представители 16 стран.

В 2008 году команда украинских городских председателей во главе с А.СОКОЛОВЫМ заняла третье место в Европейском чемпионате по футболу среди команд мэров городов. В чемпионате приняли участие представители 9 европейских стран.