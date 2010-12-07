В Закарпатье объявлено штормовое предупреждение

В Закарпатье на 8-9 декабря объявлено штормовое предупреждение в связи с сильными осадками и формированием паводка.

Об этом УНИАН сегодня сообщили в Центре пропаганды ГУ МЧС в Закарпатской области.

В сообщении ГУ МЧС отмечается, что сегодня и в течение 8 декабря по Закарпатью ожидается очень сильный дождь. 9 декабря возможен переход дождя в очень сильный снег, мокрый снег.

Кроме того, ожидается усиление ветра до 15-20 м/с, на высокогорье Карпат - до 35-40 м/с.

Также, по данным Центра пропаганды, днем 9 декабря по Закарпатской области местами ожидается налипание мокрого снега, в горах - метели, снежные заносы.

Сильные осадки 8-9 декабря обусловят формирование паводка. В нижних течениях реки Боржавы существует угроза формирования опасно высоких уровней воды: "вблизи В.Реметы на 590-630 см над нулем поста".

По сообщению Центра пропаганды ГУ МЧС, 8-10 декабря в нижних течениях реки Латорица также ожидается повышение уровня воды, в частности, вблизи г. Чопа - до 7 метров над уровнем нуля.

В МЧС также предупреждают о возможных подтоплениях сельхозугодий сел Заречье, Каменское, Большие Комяты, Боржавское Иршавского и Виноградовского районов, автодороги «Виноградово-Шаланки», а также жилых домов в с. Большие Комяты Виноградовского района.