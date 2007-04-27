Харьковский губернатор будет судиться с Януковичем

Председатель Харьковской облгосадминистрации, член президиума партии «Наша Украина» Арсен АВАКОВ намерен через суд добиваться отмены постановления Национальной комиссии регулирования электроэнергетики (НКРЭ) относительно порядка начисления платежей для бытовых потребителей газа.

Как сообщает пресс-служба "Нашей Украины", речь идет о постановлении, согласно которым десятки тысяч жителей области, проживающие в сельских домах, вынуждены платить за газ из расчета 980 грн. за 1000 кубометров.

А.АВАКОВ напомнил, что такой “грабительский” порядок начислений обещали отменить вице-премьеры Андрей КЛЮЕВ и Владимир РЫБАК, министр топлива и энергетики Юрий БОЙКО, но ситуация не изменилась.

“Я не вижу другого выхода, как от своего имени и в интересах жителей Харьковской области подать иск в суд на правительство и НКРЭ с требованием отменить существующую сетку тарифов. Может таким образом нам удастся привлечь внимание к проблеме?!”, - заявил А.АВАКОВ.

Иск, по словам губернатора, он намерен подать до конца текущей недели.