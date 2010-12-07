Правительство завтра рассмотрит проект госбюджета на 2011 год

Кабинет министров Украины на своем заседании 8 декабря рассмотрит проект Закона Украины „О Государственном бюджете Украины на 2011 год”.

Об этом идет речь в повестке дня заседания, размещенной на Правительственном портале.

Докладчиком по этому вопросу определен министр финансов Федор ЯРОШЕНКО.

Также правительство рассмотрит результаты работы по обеспечению защиты национальных товаропроизводителей в условиях формирования Таможенного союза (во исполнение резолюции премьер-министра Украины от 17 ноября 2010 года).

Кроме того, на заседании будут рассматриваться проекты правительственных решений об урегулировании межбюджетных отношений, о порядке ведения Государственного реестра детских заведений оздоровления и отдыха, о проведении в Автономной Республике Крым эксперимента по созданию информационно-аналитической системы регионального управления и внедрения электронной социальной карточки, об утверждении Соглашения о сотрудничестве в борьбе с оборотом фальсифицированных лекарственных средств.

Также в повестку дня заседания правительства внесены проекты решений об изменениях к постановлению Кабинета министров Украины от 7 марта в 2007 г. № 402 (относительно распространения действия Порядка использования в 2007 году средств, предусмотренных в государственном бюджете для реализации совместного с МБРР проекта „Совершенствование системы социальной помощи” на весь срок реализации совместного со Всемирным банком проекта), о внесении изменений в Положение о пограничном режиме, об утверждении Порядка подготовки и реализации проектов в рамках программ пограничного сотрудничества Европейского инструмента соседства и партнерства, о внесении изменений в постановление Кабинета министров Украины от 21 мая в 2009 г. № 526 (относительно упорядочения выдачи документов разрешительного характера в сфере хозяйственной деятельности).

Ряд проектов касается перераспределения бюджетных назначений, предусмотренных Министерству иностранных дел на 2010 год, Государственному комитету по вопросам науки, инноваций и информатизации в 2010 году, Государственному комитету телевидения и радиовещания на 2010 год, Министерству культуры и туризма на 2010 год.

Также правительство рассмотрит вопросы реорганизации Национальной юридической академии Украины имени Ярослава Мудрого и проект указа Президента Украины „О Национальном университете „Юридическая академия Украины имени Ярослава Мудрого”, а также проект одобрения Концепции проекта Ядерного кодекса Украины.

Кроме того, Кабмин завтра рассмотрит проекты законов “О внесении изменений в статью 18 Закона Украины „О милиции”, “О ратификации Соглашения между Кабинетом Министров Украины и Правительством Республики Хорватия о морском торговом судоходстве” и проект соответствующего распоряжения Кабмина, “О производстве военной техники”, “О защите профессиональной деятельности журналистов”, “О внесении изменения в статью 8 Закона Украины „Об оплате труда”.

Планируется рассмотреть и проект указа Президента “Об утверждении Концепции государственной миграционной политики” и проекты распоряжений главы государства “О назначении пожизненных государственных стипендий участникам боевых действий в период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов”, ряд проектов относительно назначения государственных стипендий.