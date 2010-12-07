Результаты конкурса по определению оценщика МАУ обжалуют

Сертифицированный оценщик компания «ПБ-Консалтинг» намерена обжаловать результаты конкурса, проведенного Фондом государственного имущества Украины (ФГИУ) для отбора субъектов оценочной деятельности, которые будут привлечены к определению рыночной стоимости государственного пакета акций ЗАО «Международные авиалинии Украины» («МАУ»).

Об этом идет речь в письме компании «ПБ-Консалтинг», направленном председателю ФГИУ Александру РЯБЧЕНКО, которым располагает УНИАН.

В письме отмечается, что установленный нормативными актами ФГИУ непрозрачный механизм проведения конкурса не дает возможности его участникам, среди которых был «ПБ-Консалтинг», следить за ходом конкурсной процедуры, следствием чего является дефицит публичной информации о проведении конкурса и его победителе (им стало малоизвестное ООО «Украинская экспертная группа»), который искусственно поддерживается соответствующими действиями работников ФГИУ.

«Имея в распоряжении пока еще неподтвержденную информацию о том, что определенное победителем конкурса ООО «Украинская экспертная группа» не имеет опыта проведения оценочной деятельности в авиационной отрасли, что предложенные им финансовые условия осуществления оценки более чем в 1,5 раза превышают условия, предложенные «ПБ-Консалтинг», мы вынуждены просить Вас обеспечить обнародование протокола результатов проведения конкурса, а также осуществить проверку фактов злоупотреблений и недобросовестности участников во время проведения данного конкурса», - говорится в письме компании «ПБ-Консалтинг», направленном председателе ФГИУ А.РЯБЧЕНКО.

При этом «ПБ-Консалтинг» сообщило ФГИУ о намерении обжаловать результаты конкурса по отбору субъектов оценочной деятельности, которые будут привлечены к определению рыночной стоимости государственного пакета акций ЗАО «МАУ» из-за наличия оснований считать, что конкурсной комиссией нарушены нормы конкурентного законодательства.

Как сообщал УНИАН, 5 ноября 2010 года ФГИУ объявил о приватизации государственного пакета акций «МАУ».

22 ноября председатель ФГИУ А.РЯБЧЕНКО на пресс-конференции заявил, что Фонд госимущества считает, что реализационная цена 61,58% государственного пакета акций МАУ должна составлять 250 млн. грн.

Эксперты считают эту сумму очень заниженной.

1 декабря ООО «Украинская экспертная группа» (г. Киев) было признано победителем конкурса по отбору оценщика 61,58% государственного пакета акций авиакомпании «МАУ». Эксперты выразили удивление решением ФГИУ.

В частности, заместитель председателя совета Украинского общества оценщиков Сергей ОВЧАРОВ заявил, что не имеет малейшего представления ни об оценщике госпакета «МАУ», ни о руководителе ООО «Украинская экспертная группа». «Я не знаю о ее существовании, и я никогда не слышал о таком человеке, как Владимир АНТОНОВ (руководитель ООО «Украинская экспертная группа» - УНИАН), - сообщил С.ОВЧАРОВ.

В свою очередь, аналитик инвестиционной компании «АРТ Капитал» Алексей АНДРЕЙЧЕНКО заявил, что «Фонд госимущества не будет привлекать серьезную компанию, например, из первой четверки, к оценке «МАУ», потому что ему это просто не выгодно. Ему выгодно продать пакет за небольшую цену среди своих. Посмотрите, что такое вообще «Украинская экспертная группа» - это очень маленькая компания, которая занимается оценкой земельных участков, и вообще нигде всерьез не засветилась и всерьез не известна. Оценка там будет соответствующей».