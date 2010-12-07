Завтра в Киеве - дождь, мокрый снег и плюсовая температура

Завтра, 8 декабря, в Украине ожидаются осадки.

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, в частности, в западных и северных областях дождь, ночью местами с мокрым снегом, в Карпатах и на Закарпатье очень сильные осадки преимущественно в виде дождя; на остальной территории несущественные осадки, лишь в центральных областях ночью местами небольшие осадки.

В южной и восточной части местами туман. Ветер западный, юго-западный, 7-12 м/с, на западе отдельные порывы 15-20 м/с, на высокогорье Карпат 30-35 м/с.

Температура ночью будет составлять от 1° мороза до 4° тепла, в восточных областях -7°…-2° мороза, днем 2-7° тепла; на Закарпатье и в южной части ночью 1-6° тепла, днем 9-14°.

В Киеве и Киевской области завтра дождь, ночью местами с мокрым снегом. Температура ночью по области от 1° мороза до 4° тепла, днем 2-7° тепла, в столице ночью 0-2° тепла, днем 3-5°.