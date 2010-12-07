Пираты согласились освободить судно, в составе экипажа которого - украинец

Достигнута договоренность с пиратами относительно условий освобождения судна Eleni P, в составе экипажа которого находится один гражданин Украины.

Об этом УНИАН сообщил руководитель пресс-службы Министерства иностранных дел Украины Александр ДИКУСАРОВ, ссылаясь на информацию Посольства Украины в Греческой Республике.

“Планируется, что после передачи выкупа и проверки плавучести, балкер отправится в один из ближайших безопасных портов в сопровождении фрегата ВМС Греции, которая входит в состав группы “Аталанта”, - сказал представитель МИД.

По словам А.ДИКУСАРОВА, на судне не было форс-мажорных ситуаций, связанных с ухудшением состояния здоровья моряков и с обеспечением экипажа питьевой водой и продуктами питания.

Судно Eleni P, которое шло с грузом сталепроката в Китай, сомалийские пираты захватили 12 мая этого года.