В Желтых Водах построят ядерный завод

Министерство топлива и энергетики Украины определило площадку под строительство завода по фабрикации ядерного топлива (ЯТ) в районе города Желтые Воды (Днепропетровская обл.).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал министр топлива и энергетики Украины Юрий БОЙКО, выступая на конференции «Энергетические проблемы Европы и вопросы российско-украинского сотрудничества» сегодня в Киеве.

«Сейчас выкупаем корпоративные права по заводу по обогащению ядерного топлива на территории Российской Федерации и строим у себя предприятие по фабрикации ядерного топлива в районе Желтых Вод», - сказал он.

При этом Ю.БОЙКО добавил, что конечной целью этой программы является получение замкнутого цикла производства ядерного топлива.

Справка УНИАН. 27 октября т.г. топливная компания «Росатома» «ТВЭЛ» и украинский государственный концерн «Ядерное топливо» подписали соглашение о создании на территории Украины предприятия по производству ядерного топлива для реакторов типа ВВЭР-1000.

Российская топливная компания ОАО «ТВЭЛ» прогнозирует завершение разработки технико-экономического обоснования строительства в Украине завода по фабрикации ядерного топлива до конца первого полугодия 2011 года.

Согласно Энергетической стратегии, Украина планировала до 2014 года построить собственный завод по фабрикации ТВС (тепловыделяющих сборок).

Согласно утвержденной в сентябре 2009 года Кабинетом министров государственной целевой программе «Ядерное топливо Украины», строительство завода по производству ядерного топлива планируется завершить в 2013 году.

Стоимость строительства оценивается в 1,679 млрд. грн., из которых 1,092 млрд. грн. планируется привлечь в качестве инвестиций.

27 сентября т.г. «Ядерное топливо» объявило тендер на разработку технико-экономического обоснования строительства завода по производству ядерного топлива.

На разработку ТЭО претендовали Государственный комитет ядерного регулирования Украины (ГКЯРУ), а также государственные предприятия «Украинский научно-исследовательский и проектно-изыскательный институт промышленной технологии» («УкрНИПИпромтехнологии») и «Восточный горно-обогатительный комбинат» (оба – Желтые воды, Днепропетровская обл.)

В указанном тендере победило госпредприятие «Украинский научно-исследовательский и проектно-разведочный институт промышленной технологии» (г. Желтые Воды, Днепропетровская обл.).

Предполагается, что институт завершит разработку ТЭО до апреля 2011 года.