В Киеве обнаружили мусоровоз с радиоактивным мусором

В Киеве 5 декабря в 02.14 на мусоросжигательном заводе «Энергия» сработало оборудование «Граница», которое проверяет мусор на радиационное загрязнение.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе “Киевэнерго”, в управлении которой находится “Энергия”.

В частности, в мусоровозе ДП «Фирма Альтфатер Киев» был зафиксирован уровень радиации 49,1 микрорентгена в час против допустимых 30 микрорентгенов в час (уровень природного фона составляет 10,8 микрорентгена в час).

Согласно регламенту, автомобиль с радиационным мусором был перевезен на специальную стоянку. Далее с ним работают МЧС и санитарные службы, которые должны выявить источник радиации и утилизировать его на предприятии «Радон», отмечают в компании.

«Мы уже в четвертый раз выявляем радиационное загрязнение в бытовом мусоре. В этот раз оно также не причинит вреда киевлянам. В предыдущий раз «Граница» сработала прошлой зимой, когда в мусоре выявили радиационную ампулу”, - прокомментировал ситуацию директор мусоросжигательного завода «Энергия» Сергей КРИКУН.

По его информации, радиация в бытовые отходы обычно попадает из больниц или с промышленных предприятий.

“Перевозчик не виноват в том, что привез загрязненный мусор. В таких ситуациях нужно искать первоисточники. Волнует то, что «Энергия» - единственное предприятие Киева, которое выявляет и контролирует уровень радиации в мусоре. А мы утилизируем лишь 25% всего мусора города. Остальной вывозится на полигоны. Поэтому какое состояние другого мусора – под большим вопросительным знаком», – отметил С.КРИКУН.

Как говорится в сообщении “Киевэнерго”, рядовой гражданин мегаполиса производит приблизительно 270 кг твердых бытовых отходов (ТБО) в год. То есть, в Киеве ежегодно образуется 810 тыс. тонн мусора. Свыше 70% этого количества вывозится на мусорные полигоны, расположенные, в лучшем случае, на расстоянии 10-20 км от города.

В целом полигоны занимают 150 га киевской земли.

В компании напоминают, что оборудование для радиационного контроля мусора на заводе «Энергия» было установлено летом 2009 года за счет собственной инвестиционной программы. Радиометр нейтронного и гамма-излучений РКС-02 «Граница» находится на въезде на завод и предназначен для выявления радиоактивных материалов природного и искусственного происхождения при непрерывном дистанционном контроле автомобильного и железнодорожного транспорта, а также пешеходов, пассажиров и ручной клади.

Справка УНИАН. Завод «Энергия» акционерной компании “Киевэнерго” - единственное предприятие столицы, которое специализируется на сжигании твердых бытовых отходов, производя при этом тепловую энергию и транспортируя ее к потребителям. Ежегодно завод сжигает 210-220 тыс. тонн бытовых отходов.