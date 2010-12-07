Тигипко: новый Налоговый кодекс - намного лучше того, что мы имели

Вице-премьер-министр Украины Сергей ТИГИПКО уверен, что через 4 месяца бизнес в Украине будет «спокойно» работать по Налоговому кодексу. Об этом он заявил в эфире телеканала ICTV.

«Через 4 месяца все будут спокойно работать по этому Налоговому кодексу и все будут говорить, что он абсолютно нормальный. Поверьте мне, что так и будет. Если нет, то какие-то вещи мы подправим и он будет абсолютно нормально работать», - заявил С.ТИГИПКО.

Он также отметил, что ели в процессе рассмотрения НК в Верховной Раде в документе появились какие-то нормы, которые не были внесены правительством, то со временем их можно будет, в случае необходимости, откорректировать.

«Ничего страшного. Появилось - убрали и пошли дальше. Есть какие-то проблемы – по ходу посмотрим. Самое главное, я могу вас уверить, как человек, который профессионально этим занимается, – это (Налоговый кодекс – УНИАН) намного лучше, чем то, что мы имели», - отметил С.ТИГИПКО.

Он также подчеркнул, что считает себя одним из авторов Налогового кодекса.

«К этим авторам я отношу и себя тоже и не боюсь об этом говорить», - подчеркнул С.ТИГИПКО.

Справка УНИАН. 18 ноября 2010 г. Верховная Рада Украины приняла Налоговый кодекс, который фактически отменял упрощенную систему налогообложения и усиливал контролирующие функции налоговиков.

30 ноября Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ принял решение наложить вето на Налоговый кодекс. В частности, он предложил ВР сохранить существующую систему налогообложения малого бизнеса.

2 декабря парламент принял в новой редакции Налоговый кодекс с учетом предложений главы государства.

В.ЯНУКОВИЧ 3 декабря подписал Налоговый кодекс Украины, принятый Верховной Радой с учетом внесенных главой государства предложений.