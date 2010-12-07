Эксперт: нападения акул не повлияют на страховой рынок Украины

Инциденты с нападением акул на людей в Египте не повлияют на страховой рынок Украины. Об этом на пресс-конференции в УНИАН заявил начальник управления медицинского и личного страхования СК «Просто страхование» Константин ДРАЧ.

«Ситуация в Египте не вызвала паники среди страховиков. Те трагедии однозначно должны расцениваться всеми страховиками как страховой случай, даже без каких бы то ни было вопросов. Мы не видим оснований для пересмотра условий страхования или для повышения тарифов. Это эпизодические ситуации, которые произошли в этом регионе, и они не должны повлиять на общую тарифную политику страховщиков», - прокомментировал ситуацию К.ДРАЧ.

Как сообщал УНИАН, 5 декабря в Шарм-эль-Шейхе акула откусила руку туристке из Германии.

Нападение на туристку из Германии произошло спустя день после открытия пляжей, закрытых в связи с нападением морских хищников на туристов. Теперь пляжи закрыты вновь.

Ранее, в результате нападения акул 30 ноября и 1 декабря пострадали трое российских туристов и один украинец. Пострадавшей Людмиле СТОЛЯРОВОЙ пришлось ампутировать левую ногу и правую руку, Ольга МАРЦЕНКО лишилась руки, а Евгений ТРИШКИН остался без ноги. Украинец отделался легкими повреждениями.

Специалисты министерства экологии Египта поймали двух акул (длиннокрылую и чернокрылую), которые, возможно, причастны к этим нападениям.