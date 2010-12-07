Вандал вышел из тюрьмы и ломает могилы на том же кладбище

В городе Мариуполе Донецкой области задержан 24-летний злоумышленник, разоривший 12 надгробий на местном кладбище.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Мариупольского городского управления милиции, задержанный объяснил, что разорял могильные надгробья с целью похищения металлических швеллеров. Добытый металл он продавал случайным людям, получая мизерную выручку по сравнению с реальным ущербом. Так, за украденные швеллера злоумышленник получил 145 грн, которые потратил на спиртное, отметили в милиции.

В МВД также сообщили, что задержанный в прошлом году уже был осужден за аналогичные преступления, повредив 25 могил на том же кладбище. В середине этого года он был освобожден условно-досрочно, однако «мягкость наказания не заставила его стать на путь исправления и устраивать свою жизнь, не нарушая Закон», констатировали в пресс-службе горуправления.

В настоящее время в отношении вандала возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.297 Уголовного кодекса Украины (Наруга над могилой), устанавливается размер нанесенных им убытков. Фигурант арестован, ведется следствие.