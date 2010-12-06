Литвин официально посещает Вьетнам и Корею

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН 5-10 декабря посетит с официальным визитом Социалистическую Республику Вьетнам и Республику Корея.

Как сообщал УНИАН со ссылкой на пресс-службу Верховной Рады, в соответствии с программой визита в Социалистическую Республику Вьетнам, В.ЛИТВИН встретится с Президентом СРВ НГУЕН Минь Чиетом, с премьер-министром СРВ НГУЕН Тан Зунгом и с президентом Национального Собрания СРВ НГУЕН Фу Ченгом.

В.ЛИТВИН выступит перед студентами и преподавателями Вьетнамского Национального Университета, а также проведет встречу с руководством университета и бывшими студентами украинских высших учебных заведений.

Украинская парламентская делегация посетит провинцию Куангнинь.

В соответствии с программой визита в Республику Корея, председатель Верховной Рады встретится с премьер-министром Республики Корея КИМ Хван Сиком и со спикером Национальной Ассамблеи Республики Корея ПАК Хи То, а также выступит перед профессорско-преподавательским составом и студентами Корейского университета иностранных исследований «Ханкук».