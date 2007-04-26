Решение по Пискуну приняли под давлением за одну минуту?

Народный депутат, член фракции Партии регионов Вадим КОЛЕСНИЧЕНКО утверждает, что решение Шевченковского районного суда Киева в отношении Святослава ПИСКУНА было принято с нарушением норм судопроизводства и законодательства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в ходе вечернего пленарного заседания Верховной Рады.

По его словам, «сегодня в 10 утра судья Шевченковского райсуда КУХАЙЛИШВИЛИ принял постановление, которое дало Украине двух генеральных прокуроров». Народный депутат отметил, что при открытии производства по делу был грубейшим образом нарушен процессуальный кодекс, в частности, данное дело рассматривалось не коллегиально, а единолично судьей.

В.КОЛЕСНИЧЕНКО отметил, что Кодекс административного судопроизводства предусматривает, что данная категория дел должна рассматриваться исключительно коллегиально.

Кроме того, по его словам, производство по делу было открыто 26 апреля, предварительное заседание суда назначено также на 26 апреля и принятое решение тоже датированное этим числом.

При этом В.КОЛЕСНИЧЕНКО подчеркнул, что слушания по делу с участием сторон не было вообще. Он подчеркнул, что это подтверждает справка, выданная судом о списке дел, которые были на сегодня назначены судьей КУХАЙЛИШВИЛИ.

«Судья райсуда КУХАЙЛИШВИЛИ как мифический Геркулес в одиночку отменил ряд решений вышестоящих судов – Верховного суда Украины, Высшего административного суда в деле по иску экс-генпрокурора ПИСКУНА к Президенту Украины по тому же предмету, по которому уже было отказано в удовлетворении иска, а производство по делу закрыто», - сказал он.

Кроме того, по словам В.КОЛЕСНИЧЕНКО, вчера Шевченковский районный суд уже отказал в рассмотрении этого иска. Он подчеркнул, что сегодня «мы являемся свидетелями беспрецедентного давления на суд и на всю судебную систему».

В.КОЛЕСНИЧЕНКО подчеркнул, что судью вынудили нарушить все законы. В частности, по словам депутата, вчера, когда Шевченковский суд встал на сторону закона и отказал в открытии производства по делу, указом Президента был назначен новый исполняющий обязанности председателя суда, который даже физически не получил указ о своем назначении, но успел воспользоваться административными полномочиями и «расписал дело на нужного судью».

Как сообщал УНИАН, сегодня, 26 апреля, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО восстановил Святослава ПИСКУНА в должности генерального прокурора Украины. По сообщению пресс-службы Президента, В.ЮЩЕНКО восстановил С.ПИСКУНА в должности генпрокурора во исполнение решения Шевченковского районного суда города Киева. Соответствующий Указ Президент подписал сегодня во время заседания коллегии Генеральной прокуратуры.

Завтра, 26 апреля, Верховная Рада Украины планирует создать Временную следственную комиссию по проверке обстоятельств работы Шевченковского суда города Киева, решением которого был восстановлен С.ПИСКУН.