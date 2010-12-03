Нацбанк ввел в обращение памятную монету «Родина Тарнавських» (фото)

Национальный банк Украины 29 ноября 2010 года ввел в обращение памятную монету «Родина Тарнавських» номиналом 10 грн. из серии «Славетні роди України».

Об этом говорится в письме регулятора от 25 ноября 210 года №11-311/5869-20929, текст которого размещен на официальном сайте Верховной Рады.

Монета изготовлена из серебра 925 пробы, качество чеканки - "пруф", масса в чистоте - 31,1 г, диаметр - 38,6 мм, тираж - 10 тыс. штук. Проба – Ag 925.

На аверсе монеты вверху размещен малый Государственный герб Украины, надпись полукругом «НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ”, внизу год чеканки монеты «2010» и номинал – «ДЕСЯТЬ ГРИВЕНЬ» и изображено родовое гнездо Тарнавских - имение в Качановке, под которым надпись - «КАЧАНІВКА/ЧЕРНІГІВЩИНА».

На реверсе монеты изображены самые известные представители рода: в центре на орнаментальном фоне фигура Василия (младшего), под которой годы его жизни 1838-1899, слева и справа - портреты с надписями: «ГРИГОРІЙ/1788-1853» и «ВАСИЛЬ/1810- 1866», вверху размещен герб рода и надпись полукругом «РОД ТАРНАВСЬКИХ».

Художники: аверс – Святослав ИВАНЕНКО, реверс – Владимир ТАРАН, Александр ХАРУК, Сергей ХАРУК. Скульпторы: С.ИВАНЕНКО, Владимир АТАМАНЧУК.

Памятная монета является действительным платежным средством Украины и обязательна к принятию без ограничений по ее номинальной стоимости во всех видах платежей, а также для зачисления на расчетные счета, вклады, аккредитивы и для переводов.

Справка УНИАН. Монета посвящена известному украинскому казацко-старшинскому роду, который прославился своей меценатской и благотворительной деятельностью и из которого происходили известные деятели Гетьманщины - сотники и полковники. К нему принадлежал Василий Тарновский-младший, благодаря уникальной коллекции которого был основан Музей украинских древностей в городе Чернигове.