Украина утвердила национальную рейтинговую шкалу

Правительство Украины сегодня утвердило национальную рейтинговую шкалу. О принятии соответствующего постановления сообщил журналистам председатель Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Анатолий Балюк.

Национальная рейтинговая шкала предусматривает присвоение долгосрочных (больше года) и краткосрочных (до года) кредитных рейтингов. При этом выделяется два уровня рейтингов: инвестиционный и спекулятивный.

Самым высоким уровнем долгосрочного кредитного рейтинга является uaAAA, затем идут uaAA, uaA, uaBBB, uaBB, uaB, uaCCC, uaCC, uaC и uaD - дефолт. Краткосрочный кредитный рейтинг включают uaK1, uaK2, uaK3, uaK4, uaK5 и uaKD.

Напомним, что правительство Украины 1 апреля 2004 г. одобрили концепцию создания системы рейтинговой оценки регионов, отраслей экономики, субъектов хозяйствования и национальная шкала кредитных рейтингов. В декабре 2005 г. принят закон, который ввел новые правила и требования к рейтинговой оценке и предоставил полномочия правительству утвердить национальную рейтинговую шкалу.