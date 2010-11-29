Во Львове застрелили сына директора рынка

Сегодня около 17.00 на территории одного из самых больших продовольственных рынков в центре Львова неизвестный застрелил 27-летнего сына директора рынка «Привокзальный», который работал на этом же рынке менеджером.

Об этом УНИАН сообщил компетентный источник в правоохранительных органах.

По информации собеседника агентства, неизвестный в возрасте примерно 40 лет зашел в служебный кабинет менеджера, который находится на втором этаже административного здания рынка и, достав из целлофанового пакета пистолет, произвел два выстрела в голову менеджера, выкрикивая: «На, получай». Во время совершения убийства в служебном кабинете находилась еще одна сотрудница рынка, которая не пострадала.

Произведя смертельные выстрелы, убийца вышел из помещения и исчез в толпе на рынке.

На месте происшествия сейчас работает следственно-оперативная группа. Марка оружия, а также обстоятельства убийства и мотивы выясняются.