Поминальные мероприятия ко Дню памяти жертв Голодомора

27 ноября 2010 г. состоится чествование памяти жертв Голодомора-геноцида 1932-33 гг., сообщает сайт Украинской православной церкви - Киевского патриархата

Общественный комитет организует в столице Украины траурные мероприятия.

В 14.30 от Арсенальной площади к Мемориалу жертв Голодомора начнется траурное шествие. В 15.00 возле Мемориала (ул. Ивана Мазепы, 15-а) начнется траурная церемония. После возложения траурных композиций Предстоятели и иерархи Украинских Церквей отслужат панихиду за упокой душ убиенных голодом. В 16.00 будет объявлена общенациональная минута молчания и акция "Зажги свечу".

Траурные мероприятия и панихиды за упокой жертв Голодомора пройдут также по всей Украине и за границей.