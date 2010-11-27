Удвоение цены на электроэнергию сбережет котировки акций генкомпаний

Учитывая новость о повышении тарифов на электроэнергию, ожидаемое повышение цен на уголь для ТЭС не окажет влияния на котировки акций украинских генкомпаний.

Такое мнение содержится в обзоре, подготовленном начальником аналитического отдела инвестиционной компании Phoenix Capital Сергеем ПЕТРЕНКО.

Он подчеркнул, что «данная новость может показаться негативной, так как энергетический уголь занимает около 95% в структуре топлива, и любое его подорожание приводит к снижению рентабельности». Однако аналитик полагает, что рост цен топлива будет компенсирован повышением тарифов на электроэнергию для потребителей.

Как отметил С.ПЕТРЕНКО, по расчетам министерства топлива и энергетики, тарифы для населения будут удвоены, с целью сократить перекрестное субсидирование в секторе и во избежание возникновения финансовых затруднений у генерирующих компаний.

Как сообщал УНИАН, закупочная цена энергетического угля для ТЭС в 2011 году вырастет на 19,2% - до, в среднем, 675 грн. за тонну (без НДС и услуг по транспортировке).

Об этом сказано в обосновании проекта Прогнозного баланса электроэнергии, топлива и расходов энергогенерирующих компаний ТЭС на 2011 год.

Согласно документу, средневзвешенная закупочная цена на уголь, добываемый предприятиями Мингулепрома, в 2011 году прогнозируется на уровне 665 грн./т (без НДС и услуг по транспортировке).

При расчете баланса учитывалось повышение закупочных цен на уголь в апреле и июне на 7% и в августе на 6,22%. Цену угля в I квартале 2011 года предлагается зафиксировать на уровне ноября т.г. – 601 грн. за тонну (без НДС и услуг по транспортировке), в т.ч. реализуемый государственными угледобывающими предприятиями – 591 грн./т.

Средневзвешенная стоимость услуг по транспортировке энергетического угля в 2011 году вырастет на 8,4% - до 50 грн./т (без НДС).

Потребность ТЭС в энергоугле в 2011 году прогнозируется на уровне 35,975 млн. тонн, в том числе потребность ТЭС НАК «Энергетическая компания Украины» - 26,141 млн. тонн.