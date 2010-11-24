«ВТБ Лизинг» выкупила все вагонное литье в Украине

Российская компания «ВТБ Лизинг» монополизировала рынок вагонного литья в Украине. Об этом в ходе коллегии в Минпромполитики заявил председатель правления ОАО «Крюковский вагоностроительный завод» (КВЗ) Евгений ХВОРОСТ.

По его мнению, сегодня основной проблемой украинского вагоностроения является ситуация на рынке тяжелого литья для изготовления колесных тележек вагонов. «Так получилось, что российская компания «ВТБ Лизинг» выкупила все наше литье. В результате идет диктат цен на литье, что на фоне стабильных цен на вагоны не дает нам заработка. Если в 2008 году завод произвел 6 тыс. грузовых вагонов и заработал 400 млн. грн. чистой прибыли, то в этом году мы произведем 9 тыс. вагонов, но и половины такого дохода не получим. Для сравнения скажу, что если привезти вагонокомплект из США, то он обойдется нам в 9 тыс. долл., тогда как у нас «за забором» он стоит 12 тыс. 600 долл. Мы обращались в Антимонопольный комитет, но решения никакого нет, а монополия есть», - отметил Е.ХВОРОСТ.

При этом, по словам Е.ХВОРОСТА, ситуация на рынке вагонного литья усугубляется проблемами с импортом аналогичной продукции. «Мы пытаемся развивать отношения с Чехией, США и Китаем, для того чтобы эту монополию разбавить импортной продукцией. Но тут возникают проблемы с таможней, которая необоснованно завышает стоимость импортных комплектующих. Мы уже переплатили 25 млн. грн, только из-за того, что оценка стоимости идет не по договорам, а по базе данных таможни, которая не всегда справедлива», - отметил Е.ХВОРОСТ.

Кроме того, по словам Е.ХВОРОСТА, предприятию мешает работать задолженность по возмещению НДС, которая составляет более 400 млн. грн. «В марте этого года мы получили всего 20 млн. грн. возвращенного НДС и больше не копейки. Да, мы получили НДС-облигации на 150 млн. грн., которые реализуем с дисконтом 12%, это в какой-то мере позволяет нам развиваться, но все равно не дает в полной мере осваивать новые технологии. Сейчас у нас на испытании вагоны для метрополитена с асинхронным приводом, которые позволяют значительно экономить электроэнергию, плюс скоростные межрегиональные поезда, для их производства строятся новые цеха. В этом году мы инвестировали в развитие производства 49 млн. грн., но если бы государство вернуло нам НДС, мы могли бы сделать гораздо больше», - подчеркнул Е.ХВОРОСТ.

Напомним, как сообщалось в СМИ, в июне этого года «ВТБ-Лизинг» полностью выкупила квоту на поставки вагонного литья у единственного в Украине производителя этой продукции Кременчугского сталелитейного завода.

Справка УНИАН. ОАО «Крюковский вагоностроительный завод» выпускает грузовые (вагоны-платформы, цистерны, вагоны бункерного типа, полувагоны) и пассажирские вагоны, запасные части и тележки для грузовых вагонов, колесные пары, запчасти для вагонов метро и эскалаторов, контейнеры, дорожную технику.

Производство пассажирских вагонов на заводе осуществляется по заказу «Укрзализныци». Продукция завода поставляется более чем в 20 стран мира. ОАО «Крюковский вагоностроительный завод» является единственным в СНГ предприятием, имеющим налаженное и действующее производство двух видов вагонов – пассажирских и грузовых.

В 2009 году Крюковский вагоностроительный завод уменьшил производство грузовых вагонов в 2 раза – до 3300 штук.