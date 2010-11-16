"Закрыто - я на митинге. Если кодекс примут, то закрыто навсегда"

Более двух тысяч предпринимателей Сум вышли на площадь Независимости областного центра на митинг против принятия Налогового кодекса.

Как передает корреспондент УНИАН, в связи с этим большинство торговых точек на рынках города сегодня были закрыты. Таким образом, коммерсанты поддержали всеукраинскую акцию протеста.

На закрытых киосках и торговых местах рынков города, а также на закрытых дверях ряда магазинов, парикмахерских и других заведений представителей малого и среднего бизнеса висели объявления: «Закрыто. Я на акции протеста против Налогового кодекса. В случае его принятия будет закрыто навсегда». Не работали также некоторые службы "такси".

В то же время, на митинге, который продолжался несколько часов, люди держали государственные флаги Украины, а также множество плакатов со следующими лозунгами: «Микробизнес – на Майдан! Олигарху – чемодан!», «Микробизнес против кодекса «по понятиям»!», «Олигархи – воры, а не власть! Их кодекс – уголовный, а не налоговый!», «Азарова – геть!», «Верховна зРада та Уряд – рекетири мікробізнесу!», «Донбасс! Кодекс – «порожняк»!», «Олигархи – не власть! Партии – не государство! Украина – не анархия!», «Налоговый кодекс Азарова-Тигипка – на мусорник!», «Малый бизнес объединяет Украину!», «Правительство нас не слышит!» и множество других. Подобные тезисы звучали и из уст многих выступающих.

По окончанию митинга практически единогласно была принята резолюция, которую предприниматели решили направить президенту Украины, премьер-министру, председателю Верховной Рады, председателю Совета предпринимателей при Кабинете министров, председателю Сумской облгосадминистрации и мэру города Сумы. В резолюции участники митинга потребовали отозвать Налоговый кодекс из Верховной рады, отмены обязательных пенсионных взносов предпринимателей за себя, установления ставки отчислений к единому социальному взносу не более 20% от минимальной зарплаты.

Кроме того, на митинге предприниматели Сум выразили недоверие правительству Украины и лично Николаю АЗАРОВУ, а также потребовали отставки председателя Госкомпредпринимательства Михаила БРОДСКОГО.

Участники митинга обратились к новоизбранным депутатам Сумского областного и городского советов с просьбой поддержать требования предпринимателей.

Также сегодня предприниматели из Сум отправились пикетировать Верховную Раду в Киеве.