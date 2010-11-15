Дни документального кино о правах человека проходят в Ивано-Франковске
06:34, 15 ноября 2010Общество
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В программе свыше 60 фильмов из 24-х стран
В Ивано-Франковске проходят Дни документального кино о правах человека.
Как передает корреспондент УНИАН, в культурно-творческом центре «Є» в течение трёх дней транслируют ленты Седьмого Международного фестиваля, посвященного теме прав человека, который проходил весной в этом году в Киеве.
В программе фестиваля свыше 60 фильмов из 24-х стран. Это мировые премьеры и презентации новых картин украинских кинематографистов.
Кроме того, участники фестиваля имеют возможность принять участие в мастер-классах известных мастеров неигрового кино, встречах с режиссерами и героями фильмов, дискуссиях и семинарах.
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