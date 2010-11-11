При содействии лидера партии «Батьківщина» Юлии ТИМОШЕНКО вышла в свет книга заслуженного журналиста Украины Александра КАРПЕНКО «Украинцы - от моря до моря».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе БЮТ.

В книге рассказывается о жизни украинских общин за рубежом. В ее основе лежат статьи и фоторепортажи А.КАРПЕНКО по результатам его путешествий по местах расселения украинцев - в России, Бразилии, Португалии, Казахстане, Хорватии и других государствах мира.

Среди вопросов, которые ставит автор в своей книге, – «В чем историческая миссия украинства, какая его национальная идея, какие определяющие черты. В чем, в конечном итоге, причина нашей разъединенности?».

Как подчеркнул А.КАРПЕНКО, работая над книгой, он стремился объединить в ней всех украинцев: и тех, что за рубежом, и тех, что в Украине.