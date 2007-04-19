В Киев прибыли около десяти «воров в законе»

Бывший начальник Главного управления Министерства внутренних дел Украине в г. Киеве, депутат Киевсовета Виталий ЯРЕМА заявляет, что в Киев впервые за два года прибыли около десяти «воров в законе».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня во время внеочередного пленарного заседания сессии Киевского городского совета, которое было посвящено социально-политической ситуации в столице.

«Это - оперативная информация. Я как милиционер, как человек, который долгое время работал и поддерживаю отношения со многими людьми, владеющими информацией в криминальной среде, должен сказать, что сегодня в некоторых гостиницах были замечены так называемые «воры в законе», - сообщил В.ЯРЕМА.

По его словам, до того момента, когда начались многочисленные политические акции, в Киеве таких людей не было, поскольку на протяжении последних лет управлением принимались все меры, чтобы такая категория людей в столицу не прибывала.

«В основном, это граждане Грузии. Их больше десяти. Это категория людей, которые приезжают со своими группами. Это либо барсеточники, либо квартирные воры, либо похитители автотранспорта», - сообщил бывший главный милиционер столицы.

Он также отметил, что в Киеве на протяжении последних двух лет было совершено только одно заказное убийство бывшего руководителя Азовского морского пароходства Анатолия Бандуры. А за последний месяц в столице совершено пять заказных убийств. «Представьте себе, насколько влияют или не влияют эти криминальные авторитеты на столицу. Делайте сами выводы», - сказал В.ЯРЕМА в разговоре с журналистами.

По его словам, заместитель начальника Главка, который сегодня делал доклад о работе правоохранительных органов во время проведения массовых политических мероприятий в Киеве, не имеет информации о «ворах в законе», поскольку этой информацией владеют только руководители оперативных служб.

Кроме того, в интервью журналистам В.ЯРЕМА отметил, что в Киеве ухудшилась криминогенная ситуация

«Намного меньше раскрывается преступлений – почти на 30% - и особенно это касается преступлений, которые относятся к категории уличных: ограбление, хулиганство, разбойные нападения. Связано это в первую очередь с тем, что большинство личного состава задействовано и используется по несвойственным функциям. Это работники уголовного розыска, следователи, которые сейчас работают на обеспечении общественного порядка в парковой зоне, на площадях и т.п. Раньше принимались решения о дополнительном выделении сил из регионов. Сейчас, к большому сожалению, я знаю, что таких дополнительных сил нет, поэтому вся нагрузка лежит на плечах работников милиции Киева», - рассказал В.ЯРЕМА.

По его информации, на сегодняшний день выезд следственной оперативной группы в несколько раз замедляется из-за того, что часть этих групп дежурит на «площадях». «Поэтому я считаю, что это негативно сегодня влияет на состояние криминогенной ситуации, и особенно в спальных районах», - отметил он.