Верховная Рада приняла закон о Фонде госимущества
14:05, 19 апреля 2007Общество
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“За” проголосовали 246 из 255 нардепов
Верховная Рада Украины приняла Закон «О Фонде государственного имущества Украины».
Как передает корреспондент УНИАН, “за” проголосовали 246 из 255 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале парламента.
В соответстви с закону, Фонд государственного имущества является центральным органом исполнительной власти со специальным статусом, реализующим государственную политику в сфере приватизации, управление объектами права госсобственности, входящими в его сферу.
Согласно закону, председатель Фонда госимущества назначается Верховной Радой по представлению премьер-министра и освобождается от должности парламентом.
Срок полномочий председателя Фонда госимущества - 5 лет.
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