Верховная Рада приняла закон о Фонде госимущества

Верховная Рада Украины приняла Закон «О Фонде государственного имущества Украины».

Как передает корреспондент УНИАН, “за” проголосовали 246 из 255 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале парламента.

В соответстви с закону, Фонд государственного имущества является центральным органом исполнительной власти со специальным статусом, реализующим государственную политику в сфере приватизации, управление объектами права госсобственности, входящими в его сферу.

Согласно закону, председатель Фонда госимущества назначается Верховной Радой по представлению премьер-министра и освобождается от должности парламентом.

Срок полномочий председателя Фонда госимущества - 5 лет.