Табачник обещает сегодня написать диктант по украинскому

Во вторник, 9 ноября, состоится диктант по украинскому языку, написать который обещает и министр образования и науки Дмитрий Табачник.

Такое обещание министр образования дал журналистам: "Я приму участие в написании диктанта, потому что мне интересно посмотреть, не устарели ли приобретенные в школе и в университете навыки", - сообщает "Українська правда. Життя".

Диктант из украинского языка, который также называется диктантом национального единства приурочено ко дню украинской письменности.

В этом году он будет проводиться Национальной радиокомпанией Украины уже в десятый раз.

Он будет озвучен Национальной радиокомпанией в 16:00, и каждый желающий сможет проверить свое знание украинского языка.

В этом году диктант будет читать доцент Киевского университета имени Бориса Гринченко, автор школьных учебников по украинскому языку и литературе Александр Авраменко.

Целью радиозадания является проверка знаний государственного языка. Объем текста составляет 100-120 слов.

Начало диктанта на Первом и Третьем каналах Национального радио - в 16:10.

Выполненное задание можно послать в день его написания по адресу Киев-1, Крещатик, 26, индекс - 01001. Для самых добросовестных исполнителей задания предусмотрены подарки.

Ежегодно Национальная радиокомпания получает свыше 10 тысяч писем с радиодиктантом. Среди участников акции - жители России, Беларуси, Молдовы, Германии, Бельгии. Подобные акции для улучшения знаний родного языка проводят также на радио Польши, Китая и Франции.