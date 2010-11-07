СП в сфере спутниковой навигации можно создать двумя способами

Украинско-российское совместное предприятие в сфере спутниковой навигации планируется создать в 2011 году. Об этом сообщил журналистам генеральный директор Национального космического агентства Украины (НКАУ) Юрий Алексеев.

По его словам, решается вопрос создания новой компании с долями 50% на 50%, или покупки части акций Научно-исследовательского института радиотехнических измерений (НИИРИ, Харьков) Российским научно-исследовательским институтом космического приборостроения (НИИ КП, Москва). "В 2011 году, думаю, что это вопрос решится", - сказал Ю.Алексеев.

Украина и РФ в 2007 году договорились разработать совместный проект по созданию объединенной системы дифференциальной коррекции и мониторинга с использованием навигационных систем ГЛОНАСС, GPS и др. В 2009 году принято решение о создании СП между Научно-исследовательским институтом радиотехнических измерений и Российским научно-исследовательским институтом космического приборостроения, сообщает РосБизнесКонсалтинг.