В ПАСЕ уверены: “бизнес-Майдан” не совместим с демократией

Содокладчики Парламентской Ассамблеи Совета Европы Ханне СЕВЕРИНСЕН и Ренате ВОЛЬВЕНД убеждены, что такие понятия как “бизнес-Майдан” не совместимы с демократией.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в пояснительной записке содокладчиков ПАСЕ к проекту резолюции “Функционирование демократических институтов в Украине”, которую планируется рассмотреть 19 апреля.

“Нужно подчеркнуть, что Майдан-2007 – это не Майдан-2004. Если “помаранчевая революция” базировалась на искренней народной поддержке веры в лучшее управление страной и лучшее будущее, нынешние демонстрации, скорее всего, искусственно руководятся обеими сторонами”, - отмечается в документе.

Содокладчики отмечают, что, в отличие от 2004 года, нынешний кризис является исключительно кризисом элит, в то время, как граждане Украины избавились от иллюзий относительно обеих сторон конфликта и не принимают активного участия в урегулировании нынешнего кризиса.

“Мы не имеем сомнения, что многие протестующие – особенно многие люди преклонного возраста – искренни в отстаивании своих политических вкусов. Однако, мы обеспокоены сообщениями о том, что многих людей – включая несовершеннолетних – привозятся на эти митинги по абсолютно иным мотивам. Такие понятия как “экономически-базированный (бизнес) Майдан”, “оплаченная демократия”, “бизнес на уличной демократии” неприемлемы в действительно демократическом обществе”, - отмечается в пояснительной записке.

Содокладчики особо отмечают недопустимость использования несовершеннолетних в массовых акциях, поскольку это противоречит Конвенции ООН по правам ребенка.

“Также, все попытки приобрести политических сторонников, угрозы санкций или увольнения для рабочих и служащих, если они отказываются поддерживать (политические силы – УНИАН) неприемлемы для честной политической борьбы”, - отмечают содокладчики ПАСЕ.

Как сообщал УНИАН, ПАСЕ планирует принять проект резолюции “Функционирование демократических институтов в Украине” 19 апреля после проведения срочных дебатов по нынешней ситуации в стране.