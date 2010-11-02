Сирию интересует проект "Викинг" и порты на Черном море

Сирия считает необходимым развивать сотрудничество с Украиной в транспортной сфере.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил в ходе 7-го заседания украинско-сирийского межправительственного комитета глава делегации Сирии, министр финансов Сирии Мухаммед аль ХУСЕЙН.

Он отметил, что Сирия заинтересована в присоединении к проекту железнодорожного транспортного сообщения «Викинг», также есть заинтересованность в развитии морского транспортного сообщения с тем, чтобы наладить сообщение между сирийскими портами в Средиземном море и украинскими - в Черном.

Кроме того, М.ХУСЕЙН подчеркнул, что транспортное сообщение между Сирией и Украиной необходимо расширить. «Авиационное сообщение для нас является также очень важным – между Алеппой и Одессой, между Киевом и Дамаском, по всем направлениям нам необходимо создавать новые рейсы», - сказал министр.

Он подчеркнул, что развитие сотрудничества в транспортной сфере создаст условия для расширения номенклатуры товаров и увеличения товарооборота в двухсторонней торговле.

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Со своей стороны первый вице-премьер-министр Украины Андрей КЛЮЕВ считает необходимым увеличить номенклатуру товаров в двухсторонней торговле Украины и Сирии.

Об этом он заявил, выступая в ходе VІІ заседания украинско-сирийского межправительственного комитета.

А.КЛЮЕВ отметил, что 70% украинского экспорта в Сирию составляет металл, 15% – зерно, а еще 15% приходится на другие товары.

При этом вице-премьер отметил, что импорт из Сирии более диверсифицирован, однако объемы товаров незначительные, в частности, это сера, обувь, овощи и трикотажная одежда.

«Это свидетельствует о том, что промышленный потенциал обеих стран используется еще не в полной мере», – сказал А.КЛЮЕВ.

«Начат диалог по вопросу организации производства тракторов в Сирии с использованием украинского оборудования и комплектующих», – , отметил вице-премьер

Кроме того, украинская и сирийская стороны налаживают совместную работу в отрасли машиностроения, радиоэлектроники, приборостроения и химической промышленности.