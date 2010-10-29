В Херсоне суд запретил партии Тимошенко агитировать за себя

В Херсоне суд запретил «Батьківщині» агитировать за себя, а предпринимателям - пикетировать облгосадминистрацию.

Как сообщил корреспонденту УНИАН пресс-секретарь Херсонской областной организации Станислав ТРОШИН, решением Херсонского окружного административного суда от 28 октября городской партийной организации Всеукраинского объединения «Батьківщина» запретили в последний день агитации, 29 октября, проводить митинги, выставлять палатки и проводить агитационные мероприятия в специально отведенных для этого местах в центре города – на площади Героев Сталинграда (возле облдрамтеатра) и на площади перед киноконцертным залом «Юбилейный».

Также этот же суд в тот же день вынес решение о запрещении проведения митинга местными предпринимателями на площади перед ККЗ «Юбилейный». Предприниматели, которые протестуют против принятия нового Налогового кодекса, хотели выразить свое возмущение желанием народных депутатов от Партии регионов поставили вопросы принятия кодекса первым в повестку дня заседания Верховной Рады 4 ноября.

Оба иска в суд были поданы из горисполкома.

ХОО «ВО «Батьківщина» считает, что указанные решения суда грубо нарушают избирательное законодательство и права людей на свободу собраний.