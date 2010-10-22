Медведько клянется, что Пукач сам захотел другого адвоката

Генеральный прокурор Украины Александр МЕДВЕДЬКО заверяет, что на экс-генерала милиции Алексея ПУКАЧА, который обвиняется в убийстве журналиста Георгия Гонгадзе, никто не давил при избрании им нового адвоката.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в интервью журналистам в Киеве после завершения расширенной коллегии ГПУ.

«Я лично читал протокол допроса, где сам А.ПУКАЧ заявляет, что никакого давления со стороны органов следствия на него не было, что это его личное желание: он изложил свою позицию относительно защиты, он желает работать с адвокатом, который будет представлять его позицию», - сказал А.МЕДВЕДЬКО, не назвав при этом имя нового адвоката А.ПУКАЧА.

Как сообщал УНИАН, 18 октября адвокат А.ПУКАЧА Олег МУСИЕНКО заявлял, что его подзащитного принуждают изменить защиту.

По словам О.МУСИЕНКО, «беседы» с А.ПУКАЧЕМ лично проводил заместитель генпрокурора Ренат КУЗЬМИН.

При этом, как отметил адвокат, А.ПУКАЧА пытались убедить в том, чтобы он отказался от проведения дополнительного расследования по делу с привлечением Леонида КУЧМЫ и Владимира ЛИТВИНА.

19 октября О.МУСИЕНКО сообщил, что А.ПУКАЧУ все-таки сменили адвоката в очередной раз.

"Следователь В.ГРИЩЕНКО объявил мне по телефону, что обвиняемый пожелал иметь другого защитника. Я думаю, на А.ПУКАЧА надавили, и он отказался", - сказал О.МУСИЕНКО. На вопрос, кто сейчас будет представлять интересы А.ПУКАЧА, адвокат ответил: "Информацией не владею. Думаю, скорее всего, это какой-то "карманный" адвокат, удобный для следствия".

Ранее интересы А.ПУКАЧА представляли также адвокаты Сергей ОСЫКА и Николай ЛАПТИЕВ.