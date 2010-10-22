Россия и Словакия будут возить ядерные материалы через Украину

Россия, Украина и Словакия подписали в Братиславе межправительственное соглашение о перевозке ядерных материалов между РФ и Словакией через территорию Украины, сообщает РосБизнесКонсалтинг со ссылкой на госкорпорацию "Росатом".

Подписи под документом поставили заместитель генерального директора "Росатома" Николай Спасский, председатель Государственного комитета ядерного регулирования Украины Елена Миколайчук и статс-секретарь Министерства экономики и строительства Словакии Мартин Хрен.

Как говорится в сообщении госкорпорации, благодаря соглашению создается международно-правовая база для осуществления перевозок ядерных материалов между РФ и Словакией через территорию Украины. В частности, заложена правовая основа для продолжения бесперебойных поставок российской компанией ОАО "ТВЭЛ" ядерного топлива для действующих и новых энергоблоков АЭС Словакии. "Подписанный документ полностью учитывает международные договоры и национальные законодательства трех государств в области перевозки ядерных материалов, а также соответствующие директивы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ)", - отмечает "Росатом".

Соглашение рассчитано на длительную перспективу с учетом долгосрочных контрактов российских и словацких компаний.