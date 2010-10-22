Мироновской птицефабрике запрещено поставлять мясо в Россию

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору Российской федерации (Россельхознадзор) временно запретила «Мироновской птицефабрике» (входящей в «Мироновский хлебопродукт», ТМ «Наша Ряба») с 4 ноября поставку мяса птицы в Российскую Федерацию.

Сообщение об этом размещено на официальном сайте ведомства.

«В связи с выявлением при мониторинговых исследованиях запрещенных и вредных веществ в животноводческой продукции, поступившей в Российскую Федерацию из Бразилии, Германии, Словакии, США, Уругвая и Украины, Россельхознадзор с 4 ноября 2010 года вводит временные ограничения на поставку в Российскую Федерацию продукции с некоторых предприятий этих стран», - говорится в сообщении.

В прилагаемом списке таких предприятий числится украинское ЗАО «Мироновская птицефабрика» – запрет введен на поставку мяса птицы, производимого этим предприятием.

По информации Россельхознадзора, в случае поступления в Российскую Федерацию продукции этих предприятий, отгрузка которой началась до 4 ноября 2010 года, решение о пропуске таких грузов принимается в обычном режиме с последующим проведением обязательного лабораторного контроля. Корабельные партии продукции этих предприятий, загрузка которых началась до 4 ноября 2010 года, будут допущены к ввозу в Российскую Федерацию с последующим обязательным проведением лабораторного контроля.

Справка УНИАН. "Мироновский хлебопродукт" – одна из крупнейших агропромышленных компаний Украины, основанная в 1998 году. Основной деятельностью группы является разведение птицы, производство и продажа продуктов из мяса курицы (ТМ «Наша Ряба»).

Также компания занимается растениеводством, производством говядины, фуа-гра, колбасных изделий и копченостей, фруктов.

Акции компании котируются на основной площадке Лондонской фондовой биржи.