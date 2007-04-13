Милиция расследует поножовщину в офисе Братства

По факту драки в офисе политической партии “Братство” милиция возбудила уголовное дело по статье “хулиганство”.

Как сообщили УНИАН в Центре по связям с общественностью Главного управления МВД Украины в г. Киеве, вчера, 12 апреля, приблизительно в полвосьмого вечера в дежурную часть Главного управления по спецлинии “02” поступило сообщение, что на ул. Грушевского, 18, в помещении политической партии “Братство” – драка.

На месте происшествия правоохранители выяснили, что в этот день в помещении офиса “Братства” (ул. Грушевского, 18, квартира 3) его лидер Дмитрий КОРЧИНСКИЙ проводил лекцию по культурологии религии своим соратникам, на которую были приглашены все желающие. Накануне проведение такой лекции было проанонсировано сторонниками “Братства” путем расклеивания соответствующих листовок по Киеву.

По предварительным данным, около 19.20 во время лекции некоторые из собравшихся смехом и насмешками вызывали агрессивную реакцию у сторонников “Братства”, в результате чего произошла словесная перепалка, которая впоследствии переросла в драку. В ходе конфликта пять человек получили телесные повреждения разной степени тяжести. Один из них с ножевым ранением грудной клетки слева, был госпитализирован в Киевскую городскую клиническую больницу №17. Пострадавшие приблизительно одного возраста, от 17 до 23 лет, студенты различных высших учебных заведений столицы.

Для выяснения обстоятельств данного инцидента из штаб-квартиры “Братства” в Печерское райуправление милиции доставлены 33 человека, 6-ро из которых обоснованно подозреваются в совершении данного преступления. В отношении других 27-ми задержанных были составлены административные протоколы по ст. 173 КУоАП и наложен штраф в размере 51 гривни каждому.

По данному факту следственным отделом Печерского райуправлением ГУ МВД Украины в г. Киеве возбуждено уголовное дело по части 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины “Хулиганство”. Досудебное следствие сейчас продолжается.