Азаров: россияне держатся за газовый контракт двумя руками

Украина продолжает убеждать Россию в необходимости пересмотра условий действующих газовых контрактов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня на брифинге премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ.

«Моя позиция заключается в том, что не может долго работать соглашение, которое одна из сторон считает невыгодным. Я думаю, что мы все-таки с Россией найдем общий язык и договоримся», – сказал премьер-министр.

При этом он подчеркнул, что добиться пересмотра условий соглашения довольно сложно, поскольку они чрезвычайно выгодны российской стороне. «Россияне держатся крепко за него (соглашение – УНИАН) двумя руками, но мы каждый раз убеждаем их, что не может долго существовать соглашение, если одна из сторон считает его невыгодным», – сказал Н.АЗАРОВ.

Как сообщал УНИАН, 25 августа т.г. премьер-министр Николай АЗАРОВ заявил, что Украина настаивает на пересмотре газовых контрактов с Россией и намерена убедить российскую сторону в необходимости это сделать. Глава правительства отметил, что в первую очередь в контрактах необходимо пересмотреть формулу формирования цены на газ, закупаемый Украиной у России.

В свою очередь, глава российского правительства Владимир ПУТИН считает, что Украина получила достаточную скидку на газ после подписания харьковского соглашения.

В интервью российской газете «Комсомольская правда» от 31 августа т.г. он сказал: «Мы продаем газ Украине по европейской цене. А сейчас еще сделали скидку – от европейской формулы сбросили 100 долл. Ну куда еще? И так достаточно».

Справка УНИАН. 21 апреля т.г. в Харькове президенты Украины и РФ Виктор ЯНУКОВИЧ и Дмитрий МЕДВЕДЕВ подписали соглашение по вопросам пребывания Черноморского флота на территории Украины, которым предусмотрено базирование российской военной базы в Севастополе до 2042 года. В обмен на это соглашение Украина добилась снижения цены на российский газ на 30%, но не более чем на 100 долл. за тысячу кубометров.