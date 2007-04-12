Ющенко передал Януковичу пакет в обмен на 300 миллионов

Чтобы провести досрочные выборы в парламент, нужно около 280-300 миллионов гривен.

Об этом президент Виктор Ющенко заявил на пресс-конференции в четверг.

"Средства есть. Резервный фонд, который предусмотрен на внеплановые мероприятия, составляет в сумме 350 миллионов. Чтобы провести выборы, я думаю, нам достаточно 280-300 миллионов. Но есть процедура", - отметил президент.

Он напомнил, что сейчас ни в одном законе не выписана процедура выделения средств на досрочные выборы, также, как и другие вопросы.

По его словам, есть пакет предложений, как выйти из этой ситуации. Тем не менее, президент не стал их озвучивать, поскольку это рабочие предложения, которые он передал премьеру.

Президент также отметил, что "высоко оценивает" вывод из коалиции тех депутатов, которые не являются членами фракций большинства, но считает этот шаг недостаточным.

"Хотя все понимают, что это не является ответом на ту проблему, которая рождена в стенах парламента. Скорее речь идет об изменениях в закон о статусе народного депутата, и формировании таких обстоятельств, которые не допустили бы откат к тем позициям, которые были еще в марте в парламенте", - отметил президент.

Он также подчеркнул, что "кризис – это не всегда плохо, и далеко не трагедия".

Президент отметил, что сегодняшний кризис дал возможность "говорить глаза в глаза" о необходимости изменений к Конституции, императивный мандат, новую редакцию закона о Кабмине, законе об оппозиции.

"Я понимаю, какой ценой это дается, сколько рисков возникает, но давайте смотреть на это не только эмоционально. Украина должна не только уроки вынести из кризисной ситуации, но и выгоды, которые не удавалось получить раньше", - подчеркнул президент.

По его словам, пакет, который он предложил премьер-министру, это пакет, который дает ответ на эти вопросы довольно детально. Я не могу пока на него детально ссылаться, так как это рабочий продукт, на который я бы хотел получить реакцию, сформировать определенные компромиссные взгляды, а потом уже в виде, который соответствовал бы духу двух сторон, сделать достоянием гласности", - предложил Ющенко.

"Это план урегулирования политического кризиса в Украине", - заверил президент.

Украинская правда