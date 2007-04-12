Ющенко хочет видеть в Нашей Украине тех, кого принимают ”на ура”

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО убежден в необходимости обновления рядов “Народного Союза Наша Украина”.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции в Киеве.

“Я убежден, что “Наша Украина” должна быть радикально обновлена”, - сказал В.ЮЩЕНКО. По его словам, в этой партии должны быть лица, которые “на ура” будут восприниматься обществом.

Как сообщал УНИАН, В.ЮЩЕНКО является почетным председателем партии "Народный Союз Наша Украина".

На съезде 31 марта председателем партии был избран Вячеслав КИРИЛЕНКО.