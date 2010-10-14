Кто чаще всего вымогает взятки у укранцев (опрос)

Работники Госавтоинспекции и врачи чаще всего вымогают взятки у украинцев.

Как передает корреспондент УНИАН, такие данные социологического исследования Киевского международного института социологии были представлены сегодня в Харькове.

Так, согласно опросу, 91% украинцев считают, что коррупция очень распространена или скорее распространена в Украине. Отвечая на вопрос о личном опыте коррупционных ситуаций, респонденты приводили два наиболее распространенных случая - вымогательство дополнительной неофициальной оплаты в государственных медицинских заведениях, чтобы получить лучшее лечение, и вымогательство денег сотрудниками ГАИ вместо уплаты штрафов.

46% респондентов неофициально платили в больницах больше одного раза, 12% указали на то, что им приходилось платить в больницах один раз. Работникам ГАИ давали взятки более одного раза 22% респондентов, 4% делали это один раз.

При этом нынешнее исследование засвидетельствовало, что украинцы менее пессимистично оценивают направление развития страны. Так, 44% (74% - в 2009 году, 76% - в 2008 году) опрошенных считают, что Украина следует к нестабильности и хаосу, а 21% (7% - в 2009 году) респондентов считают, что Украина следует к стабильности и благосостоянию.

В то же время большинство респондентов (83%) остаются неудовлетворенными экономической ситуацией в текущем году, 60% неудовлетворены политической ситуацией (92% в 2009 году).

75% респондентов выразили обеспокоенность уровнем инфляции (58% в 2009 году). Серьезную обеспокоенность опрашиваемые выражали также по поводу других экономических вопросов: безработицы (56%), бедности (51%), коррупции (37%) и общих экономических проблем (36%). Политические проблемы в текущем году вызывают обеспокоенность у 11% опрошенных.

Полевой этап исследования проводился 8-20 сентября и охватывал 1519 респондентов по всей территории Украины. Выборка исследования включала национальную выборку в 1269 респондентов, а также дополнительную выборку в 125 респондентов для Киева и в 125 респондентов для Крыма. Погрешность выборки составляет +/-2,6%. Исследование финансировалось Агентством международного развития США (USAID).