Кабмин принял обращение к Ющенко, но какое - не скажет

Правительство приняло текст обращения к Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО, но обнародует его позже.

Как передает корреспондент УНИАН, об это сообщил первый вице-премьер-министр, министр финансов Украины Николай АЗАРОВ сегодня на брифинге в Кабинете Министров.

«Текст обращения, в основном, концептуально принят. Высказывались разные предложения многими министрами по его содержанию, и мы приняли такое решение. Премьер-министр ведет консультации с Президентом, и мы не хотели бы эти консультации осложнять. Мы обращение приняли, а премьер-министр обнародует его тогда, когда посчитает, что это будет способствовать достижению компромисса с Президентом», - сказал Н.АЗАРОВ.

По его словам, правительство в обращении к Президенту излагает сегодняшнюю экономическую ситуацию. «Мы говорим: Виктор Андреевич, уважаемый, правительство излагает сегодняшнюю ситуацию, связанную с финансовым, фондовым и товарным рынками, с развитием инфляционной ситуации. Мы обращаем внимание Президента на то, какие меры нужно принять, и нам необходимо, в том числе, и ваша помощь. Имеются в виду консультации с Национальным банком, которые могли бы пройти под председательством Президента Украины, и о том, что необходимо сделать, чтобы не допустить тех последствий, которые мы наблюдали в ноябре и декабре 2004 года», - сказал Н.АЗАРОВ.

Вице-премьер также сообщил, что в обращении аргументирована необходимость разработки ряда защитных механизмов, которые правительство «мгновенно реализуют, если будет такая необходимость».

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ сегодня заявил, что правительство намерено обратиться к Президенту Украины с просьбой приостановить действие указа о досрочных выборах

«Я предлагаю сегодня рассмотреть обращение к Президенту Украины, одним из центральных вопросов которого должен стать вопрос о приостановлении действия указа Президента в связи с переносом рассмотрения дела в Конституционном Суде», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Премьер-министр уверен, что приостановление действия указа может стать «первым шагом, который позволит успокоить общество». «Если он (Президент – УНИАН) этого не сделает – последствия, которые могут быть неизвестно какими, будут на его совести», - подчеркнул он.