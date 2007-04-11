До конца недели в Украине сохранится облачная погода с прояснениями

12 апреля на территории Украины по прогнозам синоптиков ожидается переменная облачность, без осадков, только в северных и восточных областях местами пройдет небольшой дождь. Ветер западный, северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 2-7° тепла; днем 9-14°, на юге Одесской области - до 20°; в Карпатах ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем 3-8° тепла. В Закарпатье: без осадков; ветер северо-западный, 7-12 м/с; температура ночью 2-7° тепла, днем 15-20° (в горах ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем 3-8° тепла).

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, 13-14 апреля сохранится облачная погода с прояснениями. Без осадков, только днем 13 апреля в восточных областях, а утром и днем 14 апреля в Украине, кроме западных областей, ожидаются небольшие дожди. Ветер северо-западный (в западных областях юго-восточный), 7-12 м/с, ночью и утром 13 апреля в восточных областях, Крыму и Приазовье местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 13 апреля 1-6° тепла, 14 апреля от 3° тепла до 2° мороза (в восточных областях местами до 5° мороза); днем 8-13° тепла, в восточных областях 5-10°. В Закарпатье: без осадков; температура ночью 1-6° тепла, днем 12-17° (в горах ночью около 0°, днем 2-7° тепла).

15 апреля в восточной половине страны, 16 апреля в южной части и Приазовье пройдет небольшой дождь, местами с мокрым снегом (в Крыму умеренные осадки). На остальной территории без существенных осадков. Температура ночью 0-6° тепла; днем 8-14° тепла, в западных областях 11-17°. В Закарпатье: без осадков; температура ночью 3-8° тепла, днем 15-20° (в горах ночью около 0°, днем 4-9° тепла).

В г. Киеве и области 12 апреля переменная облачность, без осадков, только утром местами небольшой дождь. Ветер западный, северо-западный, 7-12 м/с. Температура в Киеве ночью 4-6° тепла, днем 11-13°; по области ночью 2-7° тепла, днем 9-14°.

13-14 апреля облачная погода с прояснениями, без осадков, только утром и днем 14 апреля небольшой дождь. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 13 апреля 1-6° тепла, 14 апреля от 3° тепла до 2° мороза; днем 8-13° тепла.

15 апреля - без существенных осадков, температура ночью 0-5° тепла, днем 9-14°.