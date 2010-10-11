Янукович уволил с военной службы генералов Маломужа и Кихтенко

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ уволил с военной службы генерала армии Николая МАЛОМУЖА.

Текст соответствующего указа размещен на официальном сайте главы государства.

Н.МАЛОМУЖ, который возглавлял Службу внешней разведки, уволен в запас по состоянию здоровья с правом ношения военной формы одежды.

Также Президент уволил с военной службы генерала армии Александра КИХТЕНКО, который был командующим внутренними войсками. Он уволен в запас по собственному желанию с правом ношения военной формы одежды, говорится в соответствующем указе главы государства.

Кроме того, в запас по состоянию здоровья В.ЯНУКОВИЧ уволил с военной службы генерал-полковника Андрея ПШЕНИЧНОГО и в отставку по состоянию здоровья - генерал-полковника Богдана ПЫЛИПИВА.