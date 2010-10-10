Гриценко: повышение пенсионного возраста для женщин – тупое решение

Председатель парламентского комитета по вопросам нацбезопасности и обороны, лидер партии «Гражданская позиция» Анатолий ГРИЦЕНКО считает, что повышение пенсионного возраста для женщин – это не реформа, а просто бессмыслица.

Об этом он заявил в эфире Донецкой государственной телекомпании, сообщили УНИАН в пресс-службе А.ГРИЦЕНКО.

Политик раскритиковал действующую пенсионную систему, которая “содержит большие дисбалансы: максимальная пенсия превышает минимальную в 75 раз”. Лидер «Гражданской позиции» убежден, что разница не может быть выше 10 раз.

Кроме того, он считает несправедливым, когда человек, который работал 10 лет и тот, кто проработал 40 лет, получают одинаковую пенсию.

«Пенсия должна зависеть от стажа работы, получаемой зарплаты и условий труда. То есть быть значительно выше там, где человек может потерять здоровье», - отметил А.ГРИЦЕНКО.

Также он обратил внимание на постоянный дисбаланс в Пенсионном фонде.

«Мы работаем и каждый день из нашей зарплаты берут деньги в Пенсионный фонд. А затем нам рассказывают, что каждый год, и этот год – не исключение, почему-то в том же Пенсионном фонде денег нет», - отметил политик и напомнил, что дефицит Пенсионного фонда обычно покрывается из бюджета, забирая средства, которые могли пойти на медицину, образование и тому подобное.

Причины дефицита Пенсионного фонда, по убеждению А.ГРИЦЕНКО, лежат не только в демографической плоскости. “Большую проблему составляет теневая экономика, ведь большинство людей работают без официального оформления на работу, или оформляются частично, получая подавляющее большинство зарплаты в конверте», – сказал депутат.

«Потому подходить к решению пенсионной проблемы нужно комплексно, тогда это будет реформа. А поднятие пенсионного возраста – лишь тупое ситуативное решение», - констатировал А.ГРИЦЕНКО.