Гриценко думает, что он - человек прогнозируемый для общества

16:12, 10 апреля 2007
Общество
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В политикуме министр уверен

Анатолий ГРИЦЕНКО Министр обороны Украины Анатолий ГРИЦЕНКО не видит оснований для своей отставки.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил журналистам сегодня после совещания Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО с руководителями силовых структур.

Комментируя заявления народных депутатов о необходимости его отставки, А.ГРИЦЕНКО выразил уверенность, что «у серьезных людей, которые могут оценить не только декларации, а и практические действия и результаты, оснований для такой постановки вопроса нет».

Министр также считает, что для политикума он является человеком «прогнозируемым, и, думаю, для общества тоже». «А будет ли отставка в данной ситуации - это меня волнует меньше всего. Меня волнует, чтобы Украина вышла на прямую дорогу, и шла вперед, а не зацикливалась на внутренних конфликтах», - заявил А.ГРИЦЕНКО.

Также министр отметил, что на сегодняшней встрече с Президентом вопрос о его отставке не обсуждался.

По словам А.ГРИЦЕНКО, в этой «напряженной» обстановке он общается со всеми, включая Президента и премьер-министра, и «вопросов о недоверии к нему пока не звучало».

Как сообщал УНИАН, сегодня, 10 апреля, председатель Верховной Рады Украины Александр МОРОЗ заявил, что обратится в Кабинет Министров с предложением направить в парламент представление об освобождении А.ГРИЦЕНКО от должности министра обороны.

 

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