Райсуд Луганска пошел по стопам Феодосийского суда

Артемовский районный суд Луганска отменил свое решение о запрещении осуществления каких-либо мероприятий по подготовке выборов.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Блока Юлии Тимошенко.

Артемовский суд отменил свое прошлое решение на основании обращения представителя Президента Украины Константина ЧИЧХОВА о том, что определение нарушает предметную и территориальную подсудность, нарушает законные интересы других юридических и физических лиц, которые не являются стороной по делу.

Постановление подлежит немедленному исполнению, но может быть обжаловано в апелляционном порядке в Донецком апелляционном административном суде через суд первой инстанции путем подачи в пятидневный срок со дня оглашения определения и представления после этого в течение 10 дней апелляционной жалобы.