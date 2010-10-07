Министр дал милиции один час на объявление о ЧП

Министр внутренних дел Украины Анатолий МОГИЛЁВ обязал руководителей региональных отделов связей с общественностью в течение часа после чрезвычайного происшествия информировать о нем общество через ведомственный интернет-сайт.

Как сообщили УНИАН в Департаменте связей с общественностью МВД Украины, такое поручение А.МОГИЛЁВ дал руководителям областных отделов связей с общественностью МВД на совещании с ними в Киеве.

"Если в регионе произошло даже незначительное чрезвычайное происшествие, то информация о нем уже в течение часа должна быть на ведомственном сайте", - отметил он.

По словам А.МОГИЛЁВА, любое промедление в предоставлении информации, "играет как раз против работников милиции", ведь из-за умалчивания события обрастают слухами, в результате этого информация о них подается в искаженном виде.