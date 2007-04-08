Тимошенко поздравляет со Светлым Христовым Воскресением

Лидер БЮТ Юлия Тимошенко поздравила соотечественников с Великим Днем Светлого Христова Воскресения. "Воскресение Христа - большой дар Господней любви ко всем людям, знак неотвратимого торжества справедливости и победы добра над злом, утверждения веры и надежды в сердце каждого христианина», - говорится в поздравлении, распространённом пресс-службой БЮТ.

«Этот праздник - символ победы жизни над смертью, света - над тьмой, веры - над безнадежностью", - отметила Тимошенко.

Тимошенко пожелала соотечественникам "неотступно придерживаться Господних заповедей, помня о мучениях и страданиях, которые принял за людей Христос". "Пусть Чудо Воскресения Христова вдохновляет всех нас на праведные дела. Пусть ваше сердце горит любовью, а помыслы станут искренними и добрыми", - отмечает она.

"В этот день, как и каждый день, мы должны благодарить Бога за то, что во все дни испытаний наш народ всегда чувствовал его поддержку. Искренне верю, Господь не оставил и никогда не оставит нас. Христос Воскрес!" – завершает свое поздравление лидер БЮТ.