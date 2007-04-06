С завтрашнего дня власть в Украине переходит к Феодосийскому горсуду

Кабинет министров Украины завтра ознакомит органы власти с решением Феодосийского суда о приостановлении действия Указа Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады.

Об этом УНИАН сообщил министр Кабинета министров Украины Анатолий ТОЛСТОУХОВ.

“Только что в Кабинет министров приезжали судебные исполнители, которые вручили нам решение Феодосийского городского суда. Я расписался в получении решения, и завтра мы уведомим о нем все региональные власти”, – сказал А.ТОЛСТОУХОВ.

По его словам, судебные представители также передали копию решения Феодосийского городского суда Центральной избирательной комиссии.

Вместе с тем, А.ТОЛСТОУХОВ не уточнил, кто именно обратился с соответствующим иском в Феодосийский городской суд. "Я пока этого не знаю", - отметил он.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 6 апреля, руководитель Службы обеспечения связей с Верховной Радой и Кабинетом Министров Секретариата Президента Ян БЕРНАЗЮК заявил о том, что суд общей юрисдикции не имеет права рассматривать иски относительно указов Президента Украины, тем более, если они обжалуются в Конституционном Суде.

В то же время, как сообщил УНИАН источник в правительстве, Феодосийский городской суд прекратил действие указа Президента о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады.

Суд запретил центральным и местным органам исполнительной власти, органам местного самоуправления принимать какие-либо меры, совершать какие-либо действия, а также принимать какие-либо решения во исполнение Указа Президента “О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады” до решения дела по существу.

Кроме того, суд запретил ЦИК предпринимать какие-либо меры относительно организации и проведения досрочных выборов.

Согласно решению суда, политическим партиям и избирательным блокам запрещено выдвигать кандидатов в депутаты на внеочередных выборах, подавать документы в ЦИК для регистрации, изготовлять и размещать печатные материалы, информационные плакаты партий и блоков в качестве предвыборной агитации до решения дела по существу.

Суд также запретил всем остальным юридическим и физическим лицам предпринимать меры во исполнение Указа Президента о роспуске парламента.